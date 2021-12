OM : Payet, Mandanda et Longoria ont rencontré les supporters au sujet des jets de projectiles

Ce vendredi, en fin d'après-midi, se tenait la réunion mensuelle entre les représentants des groupes de supporters de l'OM et les dirigeants du club au Vélodrome et selon les informations révélées par L'Equipe, Dimitri Payet et Steve Mandanda se sont également présentés, à la surprise générale, en compagnie de Pablo Longoria, le président marseillais, afin d'évoquer les jets de projectiles qui détériorent l'image de la Ligue 1 depuis le début de la saison. Avec l'objectif de rappeler aux fans les conséquences humaines et sportives de tels agissements au sein des tribunes, les deux cadres phocéens ont ainsi voulu sensibiliser leurs supporters.

Fréquemment pris pour cible, à Nice (22 août) et à Lyon (21 novembre), le Réunionnais était d'ailleurs à l'initiative de cette entrevue et a, de ce fait, voulu marquer le coup pour signifier l'importance de lutter contre ce phénomène en tribunes. Dans cette optique, le quotidien indique également que le club olympien va mener, dès samedi, avant le match contre Brest, une campagne pour rappeler les sanctions qu'encourent le club et les individus fautifs en cas de jets d'objets sur le terrain. Des messages seront donc diffusés au stade et sur les réseaux sociaux du club phocéen. A noter enfin que les différentes parties étaient sur la même ligne au cours de cette réunion même si les représentants des groupes de supporters ont souhaité rappeler qu'il était difficile de lutter contre certains actes isolés. De son côté, la commission de discipline de la LFP doit se prononcer mercredi sur le match arrêté entre Lyon et l'OM à la suite d'un jet de bouteille dans la tête de Payet.