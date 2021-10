Real Madrid : on n'arrête plus Vinicius Jr !

La suite après cette publicité

S'il est entré un peu plus dans l'histoire du Real Madrid en inscrivant son 290e but, synonyme de 4e place au classement des buteurs, Karim Benzema (33 ans) n'est pas à la une ce mercredi en Espagne. C'est Vinicius Jr (21 ans) qui lui vole la vedette. Le Brésilien, auteur d'un doublé retentissant et d'une passe décisive, est considéré comme le véritable homme du match sur la pelouse du Shakhtar Donetsk ce mardi soir (0-5, 3e journée de Ligue des Champions).

«Un monument pour Vinicius», «Vinicius prince de Kiev» (Marca), «Imparable», «Vinicius s'envole à Kiev», «un festival» du «génie en liberté» (As), «démonstration» (ABC), «Vinicius continue à planer» (El Pais), «Vinicius version Gourmet» (El Mundo) : n'en jetez plus ! Encensé par la presse, l'international auriverde (7 sélections) a également été salué par son coach Carlo Ancelotti au sortir de la rencontre.

Ancelotti sous le charme

«Il a fait un très bon match. C'est dur de dire là où il a le plus progressé, mais c'est vrai qu'il s'est beaucoup amélioré à l'heure de conclure les actions. Il a marqué beaucoup de buts et il prend plus de plaisir en étant plus actif face aux buts adverses», a salué l'Italien en conférence de presse d'après-match. L'ancien de Flamengo avait évidemment lui aussi le sourire.

«Je suis content d'avoir fait une belle action et d'avoir marqué un but. Je reste moi-même, je n'ai que 21 ans et j'ai encore le temps de m'améliorer et de travailler pour être un grand joueur comme je le veux et le club le souhaite. Je vais encore rater des occasions et marquer d'autres fois. Je veux continuer comme ça. J'aime la pression, j'aime jouer pour la meilleure équipe du monde», a-t-il savouré.

Des statistiques à la hausse

En pleine forme, l'attaquant, raillé pour sa maladresse par le passé, a déjà marqué plus que buts de la saison passée (7 réalisations contre 6). Une sacrée performance, d'autant qu'il n'a tiré au but que 25 fois pour 17 tentatives cadrées ! Une métamorphose dans la zone de vérité qui doit beaucoup à la confiance que lui transmet l'entraîneur italien. Sur les 990 minutes jouées par le Real cette saison, il en a disputé 834, soit 84,24% !

«C'est Vinicius et dix autres joueurs», s'amuse à commenter As. Une continuité qu'il n'avait jamais trouvée sous les ordres de Zinedine Zidane par exemple. Dimanche, sur la pelouse du Camp Nou, lors du Clasico face au FC Barcelone (10e journée de Liga), Vinicius Jr aura une nouvelle occasion en or de démontrer qu'il n'est désormais plus une promesse, mais bel et bien une réalité.