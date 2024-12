Genoa : Mario Balotelli ne veut pas poser de problème

Au cours du premier mois et demi de son aventure en Ligurie, Mario Balotelli peine à exister, avec seulement 54 minutes jouées jusqu’à présent sur cinq matchs pour une production stérile : deux cartons jaunes, seulement 19 ballons touchés, pas de tirs, pas de passes décisives et, bien sûr, pas de buts. Des chiffres qui ne lui ont pas permis d’avoir l’impact auquel il aurait pu s’attendre. Mais depuis son arrivée chez les Rossoblù, le Genoa n’a plus jamais perdu, récoltant trois nuls et deux victoires. S’il n’a eu aucun souci extrasportif, Mario Balotelli paye aussi le changement d’entraîneur. L’arrivée de Patrick Vieira a posé un souci au buteur italien, rien à voir avec leur passif belliqueux à Nice.

Le dispositif tactique choisi par le coach français est un 4-3-3 dans lequel l’attaquant central est incontestablement Andrea Pinamonti. Ainsi, Mario Balotelli devrait se contenter d’un rôle d’alternative au second plan, essayant de profiter des quelques minutes qui lui sont accordées pour tenter quand même d’être décisif. Selon la presse italienne, Mario Balotelli a donné sa parole au Genoa et entend la respecter sans faire d’étincelle, sans activer sa clause de résiliation à l’amiable présente dans son contrat de 6 mois jusqu’en janvier.