Neymar aurait violemment insulté le président de la CBF

La suite après cette publicité

Les jours se suivent et se ressemblent pour Neymar, impliqué dans une énième polémique au Brésil. Décidément, la contre-performance face au Venezuela a laissé des traces (1-1). Après la rencontre, l’ancienne star du PSG avait reçu une boîte de pop-corn sur la tête, puis avait insulté de "c/.nnard" un présentateur télé, avant de vivre une soirée plus qu’animée avec de nombreuses femmes, dans la foulée des événements, en compagnie de Vinicius Jr et Richarlison. Mais le numéro 10 ne s’arrête pas là.

En effet, le journaliste José Carlos Araújo, de Super Rádio Tupi, explique que Neymar aurait eu un échange houleux avec le président de la CBF (Confédération Brésilienne de Football), Ednaldo Rodrigues. La raison ? Le joueur d’Al-Hilal n’aurait pas compris ni apprécié jouer à l’Arena Pantanal, près de Cuiabá. Pire, le maestro brésilien aurait insulté Ednaldo Rodrigues de "fils de p/.te" tout en menaçant de ne pas faire le déplacement pour affronter l’Urugay mardi. Un comportement inacceptable de Neymar si les propos du journaliste s’avèrent vrais.