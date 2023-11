Lazio, Equipe de France : le retour gagnant de Mattéo Guendouzi !

Décidément, l’air italien a fait du bien à Mattéo Guendouzi. Arrivé à l’Olympique de Marseille en juillet 2021, le milieu de terrain français est rapidement devenu l’un des chouchous de l’Orange Vélodrome sous les ordres de Jorge Sampaoli, avant de connaître un rôle différent - positionné à droite de l’attaquant - qui ne l’a pas aidé à exprimer 100% de ses capacités avec Igor Tudor. Avec l’intronisation de Marcelino l’été dernier à la tête de l’équipe première, le natif de Poissy avait compris qu’il n’était pas dans les plans du nouvel entraîneur et se devait donc de trouver une porte de sortie pour glaner du temps de jeu. C’est de l’autre côté des Alpes que l’occasion se présente, avec un prêt avec obligation d’achat (13 millions d’euros + 5 en variables) à la Lazio, quatrième de Serie A l’an passé et qualifiée pour la Ligue des champions… contrairement à l’OM.

Les débuts du milieu de terrain de 24 ans ne font pas l’unanimité chez les pensionnaires du Stadio Olimpico. S’il proposait des prestations intéressantes entre le championnat et la C1, celui qui a également porté le maillot d’Arsenal et du FC Lorient, son club post-formateur après le Paris Saint-Germain, était qualifié d’«irrévéncieux» par le Corriere dello Sport, qui lui consacre une page entière pour évoquer son regain de forme avec les Biancocelesti. L’international tricolore aux 7 sélections ne devait que se contenter d’entrées en jeu en début de saison, avec une seule titularisation jusqu’à fin septembre. Mais depuis six rencontres - dont 5 présences dans le onze de départ, le néo-Laziale a su redresser la barre et se débarrasser des fioritures qui lui étaient reprochées sur le rectangle vert. De quoi relancer même sa carrière internationale…

Une première pré-convocation en Bleu depuis… le Mondial

Dans ses colonnes de l’édition de ce jeudi, le Corriere dello Sport apprécié le changement de conduite de Mattéo Guendouzi, qui a «souvent fait des gestes à la limite du code du football», comme l’explique le quotidien transalpin. Son entraîneur, Maurizio Sarri, a d’ailleurs tenu à féliciter le principal intéressé quant à son évolution, mais en attend encore plus de sa part : «c’est un jeune et malgré cela il a une bonne expérience dans des équipes importantes. Mais je pense qu’il a des marges de progression s’il trouve de l’ordre, de la linéarité, de la propreté dans son jeu, il peut devenir un joueur important.» Déjà préféré à Daichi Kamada ou encore Matias Vecino, le joueur de 24 ans est aujourd’hui un élément important aux côtés de l’expérimenté et capitaine du club de la capitale italienne, Luis Alberto, qui n’a pas tari d’éloges l’ancien Merlu en début d’exercice.

Quant à son intégration, Mattéo Guendouzi semble s’être bien adapté au football italien, bien aidé par une année passée sous la houlette d’Igor Tudor, qui a exercé pas moins de trois saisons au cumulé en Serie A. «Je me sens bien ici, je progresse beaucoup, nous jouons très bien depuis quelques mois. Si nous continuons comme ça, nous pouvons battre beaucoup d’équipes, nous devons rester concentrés sur ce que nous devons faire pour gagner. Je suis ici pour gagner», a déclaré le numéro 8 des Capitolini. De quoi titiller l’attention de Didier Deschamps, qui, toujours d’après le Corriere dello Sport, l’a pré-convoqué pour la prochaine trêve internationale, une première depuis la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Avec le retour gagnant de Mattéo Guendouzi, la Lazio espère aller chercher son premier trophée depuis la Supercoupe d’Italie remportée en 2019.