Lazio Rome : Matteo Guendouzi est déjà apprécié

Il est sûrement parti au meilleur des moments. Alors que la situation est explosive à l’OM en ce début de saison, Matteo Guendouzi a rejoint la Lazio Rome dans les dernières heures du mercato estival. Alors qu’il n’a été cantonné qu’à un rôle de remplaçant pour ses deux premières rencontres avec le club de la capitale contre Naples et la Juve, l’ancien d’Arsenal postule à une place de titulaire.

Et alors qu’il retrouvera la Ligue des Champions ce mardi face à l’Atlético Madrid, Guendouzi pourrait ainsi faire ses débuts dans le onze des Laziales. Une chose est sûre, l’international français fait déjà l’unanimité auprès de ses nouveaux coéquipiers. Luis Alberto n’a, d’ailleurs, pas tari d’éloges sur le joueur de 24 ans : «Kamada et Guendouzi sont des joueurs fantastiques. Matteo a joué à Arsenal et à Marseille, ça dit déjà tout. C’est un garçon sérieux.»