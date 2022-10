LdC, PSG : Christophe Galtier donne des nouvelles de Messi et Mendes

La suite après cette publicité

La scène en a surpris plus d'un. Alors qu'il était l'un des meilleurs Parisiens sur le terrain, Lionel Messi a cédé sa place en toute fin de match. Et vu la tête que tirait l'Argentin, on pouvait craindre à une bouderie envers son coach. Mais il n'en est rien. En conférence de presse, Christophe Galtier a fait le point.

«Il a fait signe en disant qu’il voulait sortir. Sur la dernière accélération, il s’est senti fatigué. Il est sorti car il s’est senti fatigué et qu'un partenaire frais était beaucoup plus intéressant à ce moment-là». En revanche, les nouvelles sont moins bonnes pour Nuno Mendes, lui aussi sorti sur blessure. «Nuno Mendes a eu un grand incident musculaire. il sera forfait quelques matchs».