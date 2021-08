FC Barcelone : accord avec le RB Leipzig pour Ilaix Moriba ?

Toujours en conflit avec le FC Barcelone, Ilaix Moriba (18 ans) espérait rapidement trouver un nouveau point de chute afin de quitter le FC Barcelone cet été. Alors que Tottenham s'était positionné sur le jeune milieu de terrain catalan, le RB Leipzig a devancé le club londonien dans les négociations ces dernières heures.

La suite après cette publicité

Selon la presse espagnole et allemande, le FC Barcelone et le RB Leipzig sont parvenus à un accord préliminaire pour Moriba. Les Blaugranas devraient récupérer 15 millions d'euros (et 5 de bonus) pour cette opération. De son côté, le Guinéen s'engagera pour cinq saisons avec le pensionnaire de Bundesliga et a été autorisé à se rendre en Allemagne afin de passer sa visite médicale avec Leipzig. Ilaix Moriba avait débuté sa carrière professionnelle avec le Barça l'an dernier et avait disputé 18 rencontres (1 but).

Huge deal for RB Leipzig! Ilaix Moriba is a done deal ✅



He will undergo his medical check tomorrow in Leipzig and sign a 5 year contract until 2026.



RB will pay under 20m€ for Ilaix. Big signing for them and the Bundesliga#TransferUpdate pic.twitter.com/L7xfn8MyPZ