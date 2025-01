Lucas Chevalier au septième ciel après l’exploit de Lille

Un véritable parcours du combattant. Après avoir dû se frotter au Slavia Prague puis à Fenerbahçe lors des tours préliminaires, les Lillois ont fait voler en éclats les pièges qui se dressaient devant eux lors de cette phase de Ligue. Après le Real Madrid, l’Atlético, Bologne et Sturm Graz, les Dogues ont parachevé leur œuvre en giflant Feyenoord ce mercredi soir (6-1), avec en bonus une 7e place au classement général. Ce que n’a pas manqué de souligner Lucas Chevalier, avec d’ailleurs une petite pensée pour l’OGC Nice.

«Il y a toujours des mecs qui répondent présent dans cette équipe. On a le supplément d’âme, et le président l’a rappelé dans le vestiaire : 'il fallait se rappeler de ce qui s’était passé ici le 19 mai quand Nice est venu mettre une clim’, et était bien content qu’on aille en barrage". Au final, on a fait les barrages avec le Slavia Prague et Fenerbahçe, on est tombé sur un groupe de la mort et on est 7es, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la performance», a exprimé le portier tricolore.