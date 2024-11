Real Madrid-AC Milan : Vinicius Jr s’en est pris à l’arbitre

Situation tendue à Madrid. Et on l’a vu pendant le match, où les Madrilènes, menés par les Milanais, ont multiplié les gestes de frustration et d’agacement. C’était le cas de Vinicius Jr, qui a notamment écopé d’un carton jaune à la 70e minute de jeu. Les caméras de la TV espagnole ont pu capter ce qu’a dit le Brésilien à l’arbitre.

« Tu es fou, tu es fou ! », a-t-il ainsi lancé, en mimant le geste de la folie en se pointant la tête du doigt. On rappelle que dans les critères du Ballon d’Or, le fair-play, l’exemplarité et le comportement sont devenus très importants, et ce n’est pas avec ce genre de comportement que Vinicius Jr va s’en approcher…