Ulisses Garcia juge ses premiers pas à Marseille

Arrivé lors du dernier mercato hivernal pour pallier le départ de Renan Lodi, Ulisses Garcia a vécu un baptême du feu relativement difficile avec l’Olympique de Marseille, en témoigne sa prestation face au Stade Rennais lors des 16es de finale de Coupe de France. Quelques semaines plus tard, le latéral gauche suisse (8 apparitions, dont 4 titularisations toutes compétitions confondues) estime prendre doucement, mais sûrement ses marques à Marseille.

«Je m’intègre bien, je commence à connaitre mes coéquipiers. Il y a eu une difficulté avec un changement d’entraîneur. Je me sens mieux, je prends mes marques. Sur mon premier match contre Rennes en Coupe de France ? C’est sûr que ce n’était pas un match facile. Surtout de perdre un match de Coupe de France aux tirs au but, mais je m’attendais à voir ce niveau. Ça me donne envie de m’améliorer et de montrer ce que je peux faire», a exprimé le transfuge des Young Boys de Berne en conférence de presse, ce jeudi.

