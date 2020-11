PSG : Mauro Icardi s'entraîne avec le groupe avant Leipzig

Mardi, le Paris Saint-Germain joue son avenir en Ligue des Champions face au RB Leipzig (match à suivre en direct commenté sur notre live). Un match décisif pour Thomas Tuchel et ses hommes que pourrait bien disputer Mauro Icardi (27 ans). Selon les informations de RMC Sport, l'attaquant argentin a intégralement participé à la séance d'entraînement ce dimanche avec le groupe parisien. Une bonne nouvelle pour le PSG avant une dernière séance prévue lundi après-midi.

Si Ander Herrera et Marco Verratti sont restés à l'écart du groupe, Icardi a donc retrouvé sans encombre le chemin de l'entraînement collectif et devrait donc postuler à une place de titulaire face à Leipzig mardi. Thomas Tuchel et son staff technique effectueront un ultime point lundi pour prendre une décision sur les cas Icardi, Verratti et Herrera. Les deux derniers cités devraient être convoqués dans le groupe mais une titularisation parait utopique... Pour rappel, Mauro Icardi n'a plus disputé le moindre match depuis le 2 octobre dernier.