Bordeaux : les Ultramarines accusent certains joueurs de racisme

La situation des Girondins de Bordeaux semblait déjà être au plus bas après cette défaite 2 buts à 0 face à Montpellier ce dimanche alors que les Girondins ont disputé toutes la seconde période à 11 contre 9, mais [le mal n'est pas que sportif en Aquitaine.] (https://www.footmercato.net/a7381881945715279967-bordeaux-dialogue-tres-tendu-entre-joueurs-et-supporters) Pendant plus d'une heure, les supporters bordelais ont sifflé Benoit Costil et les esprits s'étaient échauffés à la mi-temps et à la fin du match entre les deux camps.

Pour éclaircir la situations, les Ultramarines, le groupe de supporters du club au scapulaire, ont publié un communiqué qui accuse les internationaux français Laurent Koscielny et Benoit Costil de manque de professionnalisme et de propos parfois racistes. «Koscielny & Costil sont les cadres que nous visions le lendemain de Marseille. Des comportements scandaleux, parfois racistes & encore ce soir où Costil traite le Virage Sud de «vendu» après s’en être pris injustement à Anel. Ces personnes doivent quitter au plus vite le club. Notre certitude sur ces agissements racistes ne se sont aucunement construits récemment. Nous en avons nous même informé la direction il y’a plusieurs mois après qu’un des nôtres ait vécu au sein du groupe de joueurs et après avoir recoupé et vérifié ces informations. »