Ligue 1 : Rennes en passe six à Metz, Bordeaux coule face à Montpellier, Strasbourg manque le podium

Le traditionnel multiplex de Ligue 1 s'est déroulé ce dimanche après-midi sur quatre pelouses dans le cadre de la 29e journée du Championnat de France. On débute d'abord par un Angers-Brest à Raymond Kopa pour ce duel entre deux formations voisines au classement : le SCO est 14e, tandis que le SB29 est 13e. Dans une rencontre équilibrée mais dominée par les Angevins en première période, Sofiane Boufal offrait les trois points de la victoire sur un penalty provoqué par Lucien Agoume. Leurs rangs respectifs ne changent pas, mais Angers revient à trois points de son adversaire de l'après-midi.

Direction ensuite le Stade du Moustoir pour un duel entre deux équipes aux fortunes et enjeux divers : Strasbourg, leader de Ligue 1 sur les 10 derniers matches, se déplaçait à Lorient, à une unité du barragiste Saint-Etienne avant de jouer la rencontre. Malgré plusieurs occasions initiées notamment par Dimitri Lienard ou Kevin Gameiro, le Racing repart de la Bretagne avec le point du match nul et manque l'occasion de grimper provisoirement sur le podium. De leur côté, les Merlus gagnent une place au classement.

Rennes spectaculaire, Bordeaux pathétique

Dans une autre rencontre mêlant course à la Ligue des Champions et lutte pour le maintien, le Stade Rennais - 4e avant cette journée - recevait le FC Metz au Roazhon Park. En cas de victoire, les hommes de Bruno Génésio pouvaient occuper provisoirement la deuxième place, et ils ont su répondre à l'appel. Triplé de Serhou Guirassy, doublé de Martin Terrier (devenu 2e meilleur buteur de L1) et le but d'Hamari Traoré enterraient les Grenats, qui sauvaient l'honneur en fin de rencontre par Louis Mafouta. Avec cette défaite cuisante, la formation lorraine reste 19e, à une petite unité de Bordeaux. En parlant des Girondins, le club au scapulaire affrontait le Montpellier HSC au Matmut Atlantique pour espérer quitter la place de lanterne rouge.

Pourtant, après un coup d'envoi retardé en raison des fumigènes des Ultras bordelais, les joueurs d'Olivier Dall'Oglio débloquaient rapidement la marque par le biais d'Elye Wahi puis Florent Mollet avant de se saboter eux-mêmes avec les expulsions de Nicolas Cozza (39e) - offrant un penalty raté par Alberth Elis (42e) - et Mihailo Ristic. Néanmoins, à 11 contre 9, Bordeaux ne trouvait pas la mire durant la seconde période face à un Jonas Omlin impérial (10 arrêts). Montpellier retrouve la première partie de tableau avant le match de l'OL (à Reims, à suivre sur notre live commenté), les Girondins restent bons derniers au classement.

Les résultats complets du multiplex

Angers 1-0 Brest : Boufal (sp 39e)

Bordeaux 0-2 Montpellier : Wahi (11e), Mollet (16e)

Lorient 0-0 Strasbourg

Rennes 6-1 Metz : Guirassy (40e, 54e, 64e), Terrier (sp 18e, 27e), H. Traore (59e) / Mafouta (87e)