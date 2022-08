L'AC Milan dévoile un maillot third 2022-2023 vert militaire

L'AC Milan et PUMA ont opté pour un vert militaire pour le troisième maillot 2022-2023 des champions d'Italie en titre.

Une couleur spéciale. Ce mardi est le jour choisi par l'AC Milan et son équipementier depuis 2018 (jusqu'en 2028 minimum, moyennant 30 M€ par saison), PUMA, pour dévoiler le nouveau maillot third que porteront les hommes de Stefano Pioli tout au long de l'exercice 2022-2023 sur les pelouses italiennes et européennes.

Si les deux autres tuniques, à savoir la domicile et l'extérieure, se veulent relativement traditionnelles, la marque allemande a, comme beaucoup de ses concurrents, décidé de sortir des sentiers battus pour la conception du third kit. Et pour cause, le troisième maillot des Milanais est composé d'un vert militaire dominant, alors que celui de l'équipe féminine sera lui jaune fluo.

Un vert olive/militaure inspiré de la ville de Milan

Ce maillot, qui comporte un graphique ton sur ton, puise en fait son inspiration dans les couleurs du drapeau de la ville de Milan. Un drapeau que l'on retrouve justement au cœur de cette nouvelle tenue lombarde, dont la couleur officielle est le vert olive. « Un autre aspect clé du maillot, c’est l'intégration du drapeau de Milan qui a été placé au centre du maillot comme pour honorer la passion et la fierté des Milanais », explique Marco Mueller, Senior Head of Product Line Management Teamsport Apparel chez PUMA dans le communiqué publié par la marque au félin.

Plusieurs petits détails attirent l'œil sur cette création, à commencer par la présence de fines rayures verticales noires, qui ne recouvrent toutefois pas l'intégralité de la face avant. Il s'agit là du fameux drapeau milanais. Le sponsor maillot principal, à savoir l'inscription "Emirates Fly Better" de la compagnie aérienne Fly Emirates (partenaire depuis 2010 pour près de 12 M€ par an), apparaît elle en jaune pour mieux ressortir visuellement, comme le sponsor présent sur la manche, BitMex.

Un look à la mode milanaise

Concernant le logo de PUMA et le blason de l'AC Milan, ils sont eux représentés en monochrome blanc. À noter la traditionnelle étoile dominant l'écusson des pensionnaires de San Siro est exposée, elle aussi, avec même jaune que le sponsor principal, pour faire rappel.

« Le nouveau maillot Third s'inscrit dans la logique stratégique développée conjointement par l'AC Milan et PUMA : s’appuyer sur le style, la mode et la culture de Milan pour développer des produits de performance et de mode hors terrain qui exploitent le style unique milanais », poursuit PUMA dans son communiqué.

Les nouvelles règles pour les tenues officielles de match (hors maillot home et maillot des gardiens) des clubs évoluant en Serie A, entrant en vigueur pour cette nouvelle saison 2022-2023, interdisent pourtant la couleur verte. Il s'agit d'ailleurs, à ce jour, du seul maillot de cette couleur dévoilé par une écurie transalpine.

Mais que les supporters d'Olivier Giroud, Zlatan Ibrahimovic ou encore de Theo Hernandez se rassurent : il paraît compliqué d'imaginer que PUMA et le Milan n'aient pas pensé à ce petit détail avant de révéler au grand jour leur petit dernier. Le vert olive/militaire, qui sera arboré par les Rossoneri pour la première fois ce samedi 27 août, contre Bologne lors de la 3ème journée de Serie A, fait sans aucun doute exception au règlement de la ligue italienne.

