L'AC Milan présente son maillot extérieur 2022-2023 avec PUMA

PUMA et l'AC Milan viennent de présenter le nouveau maillot extérieur que porteront les champions d'Italie en titre lors de la saison 2022-2023. Un retour aux sources et une grande nouveauté attendent les supporters milanais.

PUMA n'aura donc pas passé beaucoup de temps hors des sentiers battus. Après avoir fait le choix de changer un peu visuellement pour le maillot extérieur 2021-2022 de l'AC Milan, ce qui a d'ailleurs plutôt bien réussi aux Rossoneri, la marque allemande est déjà de retour dans le classique pour le nouveau away kit 22-23 des Milanais, qui vient d'être révélé au grand jour ce lundi, peu de temps après le home kit.

Des couleurs classiques mais une grande nouveauté

Les couleurs habituelles du champion d'Italie en titre sont ainsi de retour pour cette saison 2022-2023 qui s'annonce passionnante en Serie A. Composé d'une base blanche, alors qu'une base beige avait été choisie l'an dernier, ce nouveau maillot comporte des touches de rouge tango, si cher aux fans du club lombard.

Si les couleurs ne devraient pas choquer les amoureux de l'ACM, cela pourrait plus être le cas des sept rayures horizontales rouge et noir qui sont présentes à intervalles réguliers sur le devant de cette tunique. Ces bandes ne s'étendent toutefois pas jusqu'au bout sur la partie latérale.

Du rouge pour mieux voir

Il s'agit là d'une première pour l'équipe entraînée par Stefano Pioli. On retrouve d'ailleurs ces couleurs autour du col ainsi qu'en liserés sur le bout des manches.

Pour ce qui est du logo de PUMA, équipementier de l'AC Milan depuis 2018 et ce jusqu'en 2028, moyennant une indemnité de 30 M€ par an, il est brodé en rouge pour mieux ressortir sur le blanc. De même que l'inscription Emirates Fly Better, de la compagnie Fly Emirates, sponsor maillot principal des Lombards et qui rapporte entre 11 et 12 M€ chaque saison depuis 2010 et ce jusqu'en 2023.

Le nouveau partenaire prémium de l'ACM, Wefox (assurance numérique), est présent au dos de cette tunique, alors que BitMEX (échange de crypto-monnaies), nouveau partenaire du club italien pour plusieurs années, affiche son logo sur la manche gauche, en rouge également.

Les présentations étant faites, reste désormais à savoir si cette nouvelle création de la marque allemande conquerra le cœur des supporters milanais. Ces derniers espèrent, au moins, qu'Olivier Giroud, Zlatan Ibrahimovic ou encore Théo Hernandez auront la même réussite que celui de l'année précédente sur le terrain avec ce maillot sur les épaules.

