Wolves : Julen Lopetegui menace de claquer la porte

Intronisé à la tête de Wolverhampton en novembre 2022 pour jouer les pompiers de service, Julen Lopetegui a parfaitement rempli sa part du contrat. Lors de son arrivée en préambule de la trêve internationale, les Wolves pointaient à la dernière place de Premier League. Sous la houlette du coach espagnol, le club anglais est parvenu à se maintenir en terminant à la treizième place, à 7 points de la zone rouge. Mais moins d’un après sa prise de fonction, l’ancien entraîneur du FC Séville envisage de quitter les pensionnaires du Molineux Stadium.

La suite après cette publicité

Le Daily Mail s’est attardé sur les raisons derrière un potentiel départ de Julen Lopetegui. Le technicien de 56 ans serait mécontent du mercato réalisé par les Wolves et estime n’avoir aucun contrôle sur le recrutement. Le club a déjà vendu cet été trois vedettes de son effectif à l’image de Nathan Collins, Conor Coady, Ruben Neves et Raul Jimenez et un autre risque de leur emboîter le pas à l’image de Max Kilman, ardemment courtisé par Naples. Si la formation britannique à récupérer un joli chèque en contrepartie, ces joueurs n’ont toujours pas été remplacés. Cette situation agacerait fortement Julen Lopetegui qui serait à deux doigts de claquer la porte alors que la Premier League reprendra ses droits d’ici une dizaine de jours.