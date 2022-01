Monaco : du très beau monde à la Fight Aids Cup

Fort du succès de la première édition il y a deux ans, la Fight Aids Cup est de retour. Le 24 janvier prochain, à 18 h 30, le Stade Louis II sera le théâtre d’un match de charité opposant l’équipe du Prince Albert II, les « Barbagiuans », à celle de la Princesse Stéphanie, le Cirque FC. Une rencontre qui sera au profit de l’association de lutte contre le VIH, FIGHT AIDS Monaco. « Dans les premières années après la création de ce match, seule notre équipe était renforcée par d’anciens joueurs professionnels, il fallait permettre au Cirque FC d’en faire autant, afin d’attirer plus de public, des sponsors… Cette année encore, les légendes du football ont de nouveau répondu présentes, dans les deux formations. Nous avons le soutien inconditionnel de tous ces joueurs et notamment de Sébastien Frey, capitaine du Cirque Fc, qui nous a facilité la venue de certains de ces amis », déclare Louis Ducruet, président des « Barbagiuans ».

Avant d'ajouter : « nous espérons que la soirée sera une réussite globale, avec une mobilisation du public doublement importante par rapport à 2020. Cela engendrera des bénéfices multipliés par deux pour FIGHT AIDS MONACO. Là est notre plus grand souhait. » Parmi les joueurs qui seront présents, on retrouvera David Trezeguet, Ludovic Guily, Marco Simone, Youri Djorkaeff, Robert Pires, Olivier Dacourt, Clarence Seedorf ou encore Didier Deschamps. Les « Barbagiuans de Monaco » comptent sur votre mobilisation pour soutenir la lutte contre le VIH, au travers de votre présence à la deuxième édition de la FIGHT AIDS CUP, au Stade Louis II. Une soirée où le sport, la convivialité et la bonne cause ne feront qu’un. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à vous rendre sur le site officiel des Barbagiuans.