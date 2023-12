PSG : les mots forts de Jorge Mendes envers Zaïre-Emery

Il est déjà de retour. Rentré à l’heure de jeu samedi soir face au FC Nantes dans la victoire des siens (2-1), Warren Zaïre-Emery n’aura passé que très peu de temps à l’infirmerie. Pourtant blessé, lors de ses débuts avec l’équipe de France contre Gibraltar (14-0), le 18 novembre dernier, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain a vite récupéré, pour le plus grand plaisir des supporters parisiens. Et pour cause, mercredi, c’est le Borussia Dortmund qui attend le club de la capitale en Ligue des Champions (21h).

La suite après cette publicité

Dans une courte vidéo parue sur Téléfoot, Jorge Mendes, conseiller de WZE, a adressé quelques mots à la pépite parisienne, qu’il voit aller très très haut. «C’est un plaisir de voir Warren arriver à ce niveau. Il est déjà l’un des meilleurs milieux au monde et il sera sans doute l’un des meilleurs joueurs au monde. Peut-être qu’un jour il gagnera le Ballon d’Or. C’est un très bon exemple pour tous les jeunes. À seulement 17 ans, il sait quoi faire et comment faire. Il a une famille fantastique derrière lui, ils savent comment le soutenir, comment le conseiller et je pense qu’il est sur le bon chemin (…). Il a développé une forte personnalité (…) et peut devenir l’un des joueurs les plus importants pour les 20 prochaines années», raconte l’agent renommé.