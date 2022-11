Coupe du monde 2022 : ce qu’il faut savoir de la Serbie

La suite après cette publicité

Le parcours de qualification :

Sans aucun doute, la Serbie aura été la grande surprise européenne des qualifications pour le Mondial 2022. Opposé à l'Azerbaïdjan, le Luxembourg, l'Irlande et surtout le Portugal, le pays des Balkans aura réussi à terminer en tête de son groupe, sans perdre le moindre match et avec seulement deux nuls concédés. S'ils n'ont pas eu de mal à battre l'Azerbaïdjan et le Luxembourg, les deux plus faibles nations du groupe, les Aigles ont réussi à accrocher le Portugal, dès la deuxième journée (2-2) et à aller s'imposer chez eux, lors de la dernière journée des qualifications, et ainsi terminer en tête du groupe. Seul accroc : un nul concédé en Irlande, qui restera anecdotique (1-1). Un véritable exploit pour cet État qui n'a participé qu'au premier tour des Coupes du monde 2010 et 2018 dans son histoire.

Le onze type :

Rajković - Pavlović, S. Mitrović, Milenković - Zivković, Lukić, Milinković-Savić, Kostic - Tadić - Vlahović, Mitrović

Les qualités et les faiblesses

Pour le troisième Mondial de son histoire, la Serbie arrive au Qatar avec plus d'assurance et une véritable capacité à sortir des poules. Avec un parcours qualificatif de référence, les Serbes savent maintenant qu'ils sont capables de faire quelque chose de grand et de sortir d'un groupe composé du Cameroun, de la Suisse et du grand Brésil. Sur le papier, Dragan Stojković peut s'appuyer sur des éléments importants à chaque ligne, du gardien jusqu'au buteur. Mais c'est bien sûr l'attaque qui reste la grande force de ce pays des Balkans. Parmi les groupes comportant cinq équipes en Europe, il n'y a que la Belgique qui ait fait mieux (25 buts). La Serbie suit avec 18 buts, à égalité avec la France, et peut se vanter d'un effectif offensif de très grande qualité, qui n'a rien à envier aux grandes nations.

En revanche, le point négatif de cette équipe reste le plan défensif. S'il n'y a pas grand-chose à dire dans le registre offensif, la charnière à trois souvent composé de Pavlović, S. Mitrović et Milenković manque de vitesse notamment. Et cela pourrait mettre à mal la qualification des Serbes pour la phase finale, notamment face au Brésil ou au Cameroun. Le match de Ligue des Nations, en Slovénie (2-2), où les Serbes ont cédé en fin de match, doit servir de leçon pour Dragan Stojković et sa charnière centrale, qui, globalement, reste tout de même convaincante.

Le sélectionneur : Dragan Stojković

À la tête de la sélection serbe depuis quinze mois, Dragan Stojkovic, l'ex-milieu international de la grande Yougoslavie, mais aussi vainqueur de la Ligue 1 en 1991, avec l'Olympique de Marseille, réalise un parcours de grande qualité. Après avoir réussi à terminer premier de son groupe pour se qualifier au Mondial 2022, il a permis à la Serbie de monter en Ligue A, lors de la prochaine Ligue des Nations. Il n'a pas hésité à se séparer d'ex-cadres comme Kolarov ou Milivojevic pour construire une nouvelle équipe. Un pari osé et qui a étonné certains médias locaux, mais cela a été essentiel pour lui permettre de créer une formation compétitive et un groupe soudé. Une véritable prouesse pour le pays, qui était dans la tourmente après sa non-qualification à l'Euro 2020. Il promet qu'«à la Coupe du monde, vous verrez une Serbie qui joue un football que les gens aiment», avec un objectif : faire une grosse prestation contre le Brésil afin de réussir à sortir des poules, pour la première fois de son histoire.

La star : Dušan Tadić

Le chef d'orchestre. Depuis qu'il a été replacé en position de numéro 10 par son ancien sélectionneur Slavoljub Muslin, avant la Coupe du monde 2018, Dušan Tadić, devenu capitaine de l'équipe serbe, est l'élément offensif essentiel de l'équipe de Dragan Stojković. Si le sélectionneur utilise plusieurs dispositifs et éléments offensifs, Dušan Tadić ne sort jamais du onze de départ et toute l'équipe est construite autour de lui. Auteur d'une incroyable performance avec l'Ajax Amsterdam sur la pelouse du Real Madrid, en 2019 (4-1), Dušan Tadić avait éclaté aux yeux du grand public. Aujourd'hui âgé de 33 ans, il a perdu en efficacité avec le club ajacide, mais reste la star de la Serbie, sur laquelle tout l'effectif s'appuie.

L'attraction : Dušan Vlahović

Révélation de la saison 2020-21 avec la Fiorentina, Dušan Vlahović est rapidement devenu un grand attaquant de Serie A. Mais il bascule dans une autre dimension à l'hiver 2022, lorsqu'il rejoint la Juventus de Turin pour un cout total de 150 M€, devenant ainsi le transfert le plus élevé d'un mercato d'hiver du championnat d'Italie. Le buteur de 22 ans est alors devenu l'étoile montante de son pays, qui attend grandement de lui pour le Mondial 2022. Avec 16 sélections depuis 2020, il a déjà inscrit 8 buts, dont cinq sur les six derniers matches avec la Serbie. Il pourrait également profiter de l'événement pour attirer le regard des plus grands clubs d'Europe.

La liste des 26 :

Gardiens : Vanja Milinkovic-Savic (Torino, ITA), Predrag Rajkovic (RCD Majorque, ESP), Marko Dmitrovic (FC Séville, ESP)

Défenseurs : Nikola Milenković (Firoentina, ITA), Strahinja Pavlovic (RB Salzbourg, AUT), Strahinja Erakovic (Étoile rouge de Belgrade, SRB), Stefan Mitrovic (Getafe, ESP), Milos Veljkovic (Werder Brême, ALL), Filip Mladenovic (Legia Varsovie, POL), Srdjan Babic (UD Almería, ESP)

Milieux : Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Rome, ITA), Ivan Ilic (Hellas Vérone, ITA), Nemanja Gudelj (FC Séville, ESP), Nemanja Maksimovic (Getafe, ESP), Sasa Lukic (Torino, ITA), Filip Kostic (Juventus, ITA), Darko Lazovic (Hellas Vérone, ITA), Marko Grujic (FC Porto, PRT), Andrija Zivkovic (PAOK Salonique, GRE), Uros Racic (Braga, PRT)

Attaquants : Dusan Tadic (Ajax Amsterdam, P-B.), Aleksandar Mitrovic (Fulham, ANG), Dusan Vlahovic (Juventus, ITA), Luka Jovic (Fiorentina, ITA), Nemanja Radonjic (Torino, ITA), Filip Djuricic (Sampdoria, ITA)