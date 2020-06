Le nouveau calendrier de l'Euro 2020 dévoilé

Le président de l'UEFA Aleksander Ceferin et le Comité exécutif de l'instance ont apporté quelques précisions concernant les compétitions européennes de la saison en cours. Mais ce n'est pas tout puisqu'on en sait désormais un peu plus sur l'Euro 2020 décalé à l'été 2021. Si les dates étaient déjà connues (du 11 juin au 11 juillet), on attendait notamment le calendrier officiel.

L'UEFA vient de le dévoiler et le match d'ouverture Turquie-Italie aura donc lieu le vendredi 11 juin. Concernant l'équipe de France, il faudra attendre le 15 juin pour la rencontre contre l'Allemagne à Munich (21h). Les Bleus joueront ensuite leur deuxième match, contre le vainqueur des barrages A ou D, le samedi 19 juin à Budapest (15h), avant la dernière rencontre de poules le mercredi 23 juin, face au Portugal (21h, également à Budapest). À noter aussi que les 12 villes qui devaient accueillir la compétition cette année ont été confirmées. Aucun changement de stade n'a donc été effectué.