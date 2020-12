Europa League, Nice : la réaction à chaud de Patrick Vieira

Au sortir de la défaite à domicile face au Bayer Leverkusen (2-3, 5e journée), synonyme d'élimination en Europa League, le coach de l'OGC Nice Patrick Vieira s'est présenté face aux médias, essayant de retenir le positif.

«On est déçu, c’est sûr, on aurait aimé gagner le match, ça reste un match difficile contre une très belle équipe, supérieure à nous, on s’est battu jusqu’au bout malheureusement, on prend ce 3e, j’ai vu un état d’esprit acceptable ce soir, à nous de continuer comme ça, en déplacement à Reims. On doit être plus agressif, état d’esprit et concentration dans ce moment-là. On est en manque de réussite, on va continuer à se battre et si on se bat comme ce soir, on va inverser la tendance. Je suis fier des joueurs qui étaient sur le terrain, ils ont fait le maximum, on a tendance à oublier qu’ils n’ont pas beaucoup d’expérience à ce niveau-là,je suis persuadé qu’ils seront meilleurs dans le futur. Il faut travailler, à la vidéo, sur le terrain. Il faut qu’on accepte ces erreurs-là. Si on n’accepte pas, ça va être un problème», a-t-il lâché, alors que les rumeurs l'annoncent sur la sellette.