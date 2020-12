Ligue Europa : l'OGC Nice perd encore contre le Bayer Leverkusen et dit adieu à une qualification, Benfica et les Rangers verront les seizièmes

Après la qualification du LOSC pour les seizièmes de finale, la cinquième journée de la phase de poules de Ligue Europa se poursuivait avec de nombreux matches à 21h, dont OGC Nice-Bayer Leverkusen. À l'Allianz Riviera, les Aiglons accueillaient en effet la formation allemande pour le match de la dernière chance, même si l'espoir d'une qualification était déjà très mince. Battus 2-6 à l'aller, les hommes de Patrick Vieira devaient absolument s'imposer sur un meilleur score ce soir pour conserver une chance de voir la phase finale... Ainsi, le coach français alignait un 4-3-3 avec le trio Maolida - Gouiri - Claude-Maurice devant. En face, Peter Bosz partait sur un 4-4-2 et l'ancien Parisien Diaby était titulaire.

Malgré un début de partie intéressant, les Aiglons se faisaient peur sur les premières occasions adverses. Alors que le tacle de Bambu sur Diaby dans la surface était limite (6e), Benitez se couchait bien sur un tir de Wendell (8e). La frappe de Schick, lui, était hors cadre (18e). Mais le Bayer trouvait rapidement la faille puisque Demirbay trouvait Diaby qui ajustait le portier niçois d'une volée (22e, 0-1). Un début de rencontre difficile et Schick n'était pas loin du deuxième but, mais sa réalisation était refusée pour hors jeu (24e). L'OGCN, en danger, réagissait et Kamara égalisait d'une magnifique volée également (26e, 1-1). Malheureusement, les locaux n'avaient pas le temps de savourer ce but.

Le Napoli toujours pas qualifié, Arsenal encore victorieux

Après une double parade de Benitez (30e), les visiteurs reprenaient l'avantage. Sur corner, Amiri trouvait Dragovic, qui ajustait le gardien argentin (32e, 1-2). En seconde période, les Niçois avaient donc fort à faire et ces derniers égalisaient rapidement par l'intermédiaire de Ndoye, qui profitait d'une erreur de Hradecky pour marquer (47e, 2-2). Mais comme dans le second acte, les locaux encaissaient un but juste derrière... Sur un coup-franc d'Amiri, Baumgartlinger plaçait sa tête pour redonner l'avantage aux siens (51e, 2-3). Encore une fois dos au mur, Reine-Adélaïde et ses coéquipiers essayaient de réagir, en vain. Benitez devait même s'imposer à deux reprises face à Bailey (66e, 90e). L'OGC Nice s'inclinait face au Bayer et ne jouera donc pas les seizièmes de finale de la compétition, à l'inverse du club allemand.

Dans les autres matches du soir, le Benfica Lisbonne accueillait Lech à l'Estadio da Luz. Les Lisboètes ont fait le job grâce à des buts de Vertonhghen, Nunez, Pizzi et Weigl, s'imposant facilement 4-0. Le club portugais sera donc présent en seizièmes de finale. Tout comme les Rangers. Dans ce groupe D, l'équipe écossaise a disposé du Standard Liège (3-2) pour valider son billet pour le prochain tour. Un ticket qu'aurait pu décrocher le Napoli dans la poule F mais la formation de Gennaro Gattuso n'a pas pu faire mieux qu'un match nul contre l'AZ Alkmaar (1-1). Résultat, les Partenopei joueront une petite finale la semaine prochaine contre la Real Sociedad. À noter également la victoire d'Arsenal (4-1 contre le Rapid Vienne), qui poursuit son sans faute avec 5 victoires en 5 matches.

Les résultats de 21h :

Groupe A

CFR Cluj 0-0 CSKA Sofia

AS Roma 3-1 Young Boys de Berne : Mayoral (44e), Calafiori (59e), Dzeko (81e) ; Nsame (34e)

Groupe B

Molde 3 -1 Dundalk : Eikrem (30e), Omoijuanfo (41e), Ellingsen (67e) ; Flores (90e+5)

Arsenal 4-1 Rapid Vienne : Lacazette (10e), Mari (18e), Nketiah (44e), Smith Rowe (66e) ; Kitagawa (47e)

Groupe C

OGC Nice 2- 3 Bayer Leverkusen : Kamara (26e), Ndoye (47e) ; Diaby (22e), Dragovic (32e), Baumgartlinger (51e)

Slavia Prague 3-0 Hapöel Beer-Sheva : Sima (31e, 85e), Stanciu (36e)

Groupe D

Rangers 3 -2 Standard Liège : Goldson (39e), Tavernier (45e+1 s.p), Arfield (63e) ; Lestienne (6e), Cop (41e)

Benfica 4-0 Lech : Vertonghen (36e), Nunez (57e), Pizzi (58e), Weigl (89e)

Groupe E

Granada 0- 1 PSV Eindhoven : Malen (38e)

Omonia 2-1 PAOK : Kakoulis (9e), Gomez (84e s.p) ; Tzolis (39e)

Groupe F