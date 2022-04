Ligue 1 : match interrompu entre Saint-Etienne et Monaco

Après près de 67 minutes, la rencontre entre Saint-Etienne et l'AS Monaco a été interrompue par l'arbitre du match. Alors que Saint-Etienne venait de concéder un troisième but, les supporters ont décidé d'utiliser de nombreux feux d'artifice et des fumigènes entraînant ainsi l'interruption du match.

La suite après cette publicité

En première période, l'arbitre du match avait déjà averti les supporters après de nombreux fumigènes. A la mi-temps, le speaker du stade avait déjà passé un message au public et ces nouveaux fumigènes ont été ceux de trop. Les 22 acteurs sont rentrés aux vestiaires.