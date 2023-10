OL : Maxence Caqueret veut garder le positif malgré une situation alarmante

Présent en zone mixte après le nul (3-3) concédé par l’Olympique Lyonnais face au FC Lorient, ce dimanche à l’occasion de la 8e journée de Ligue 1, Maxence Caqueret a reconnu que la situation du club était plus que préoccupante. Pour autant et malgré une inquiétante dix-septième place au classement, le milieu de terrain rhodanien a souhaité retenir le positif, notamment après la première période encourageante réalisée par ses coéquipiers.

«C’est un peu un cauchemar (…) C’est frustrant de finir à 3-3 car on prend des buts assez bêtes (…) Le point intéressant, c’est la solidarité dont on fait preuve. Aujourd’hui, il y avait de la solidarité, des joueurs qui avaient envie de se révolter (…) Il ne faut pas douter. C’est en doutant qu’on va galérer (…) Le bilan fait peur. Ce ne sont pas des résultats qui correspondent à cette grande institution. On est dans une période très compliqué. On doit faire plus, toujours plus. Être à 100%, ça suffit pas. Il faut être à 200%. On sait qu’on est dans le rouge», a notamment lancé le milieu lyonnais.