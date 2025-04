Kings League : le penalty parfait d’Adil Rami

Ce dimanche, la deuxième journée de la Kings League avait lieu au Parc des Expositions de Villepinte. Pour le match d’ouverture, l’équipe d’Adil Rami affrontait l’équipe de Michou. Une rencontre importante pour la team de l’ancien défenseur de l’OM, largement battu lors de la première journée face à l’équipe du streamer Pfut.

Et encore une fois, Adil Rami et son équipe se sont inclinés ce dimanche. Malgré ce coup du sort, le champion du monde 2018 peut se targuer d’avoir inscrit le fameux penalty du président. Alors qu’il avait inscrit le sien au bout de la deuxième fois la semaine passée, l’ancien joueur de l’AC Milan a été beaucoup plus sûr de lui ce dimanche et a tranquillement transformé son penalty avec une lourde frappe sous la barre.