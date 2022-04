OM : Dimitri Payet n'a pas fait une croix sur l'équipe de France mais...

Interviewé par Brut lundi, le capitaine de l’OM Dimitri Payet a évoqué son avenir en équipe de France. Le milieu offensif de 35 ans qui a été appelé la dernière fois en Bleus en octobre 2018 pense encore à la sélection nationale même s’il admet que ça ne serait pas simple de revenir. « C’est comme la retraite, tant que pour moi j’aurais un niveau qui peut être international, j’y penserai. Après, quand on voit les listes de sélection, il faut la gagner, cette place ! Il y a du monde, il y a du beau monde, donc je ne dis pas que j’ai fait mon temps, mais j’ai eu mes belles années en sélection et s’il faut revenir, je reviendrai, il n’y a pas de souci mais, si ça ne revient pas, je n’ai pas de regret », a déclaré Payet.

Le Marseillais a également évoqué les cas de William Saliba et de Mattéo Gendouzi, les deux Olympiens qui ont tous les deux été appelés par Didier Deschamps lors du dernier rassemblement. Le Réunionnais était heureux pour ses deux jeunes coéquipiers qu’il a tenté de canaliser. « Oui, mais j’essaie surtout de les calmer ! Parce que Matteo, il est un peu taré, donc il a tendance à être un peu fou-fou, donc j’essaie d’être, on va dire, la parole du sage. Mais c’est bien, parce que c’est un gagnant, c’est un mec qui veut aller de l’avant. Et Willo pareil, ce sont des jeunes qui sont "jeunes mais pas jeunes", parce qu'ils ont beaucoup d’exigence envers eux-mêmes, ils savent où ils veulent aller, et s’ils sont aujourd’hui avec les A, ce n’est pas un hasard », a expliqué le milieu marseillais qui affrontera avec ses deux partenaires le PAOK jeudi soir en quart de finale de Conférence Ligue.