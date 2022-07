N2 : le FC Sète est confiant après le recours envoyé au CNOSF

Rétrogradé administrativement en National 2, le 12 juillet dernier par la DNCG, le FC Sète compte bien se battre. «On va aller jusqu’au bout pour réussir à démontrer qu’on ne mérite pas autant de sévérité. La masse salariale a été dépassée, donc évidemment il peut y avoir une sanction de la DNCG. Et encore, ce ne sont pas les nouveaux dirigeants qui ont fauté. Le FC Sète peut être sanctionné à cause de la gestion bordélique des derniers mois, ok. Mais de là à être rétrogradé… Non, je pense que c’est trop sévère. Tout le monde peut se tromper, on espère que ce sera rectifié dans peu de temps», expliquait d'ailleurs récemment Rolland Courbis, conseiller du dernier 14e de National 1.

Interrogé par nos soins, le président du FC Sète, Yoni Ragionneri, assurait, de son côté, qu’un recours allait être envoyé au Comité National Olympique Sportif Français (CNOSF). Et selon nos dernières informations, une source proche du dossier affirme, ce jeudi, que le FC Sète est très confiant pour retrouver le championnat de National 1. En attendant, le FCS34 continue de se renforcer pour la saison prochaine et vient d'officialiser l'arrivée de Zakarie Labidi en provenance de l’AS Beauvais. Le milieu offensif a notamment été lancé en professionnel par Bruno Genesio, lui qui a été formé du côté de l’Olympique Lyonnais. Reste désormais à savoir si il évoluera en N1 ou en N2. Pour l'heure, c'est bien Bastia-Borgo qui a été repêché en National 1.