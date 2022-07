N2 : le FC Sète va saisir le CNOSF

Le FC Sète y croit toujours. Alors que la DNCG a confirmé, le 12 juillet dernier, la décision de rétrograder administrativement le club héraultais en National 2, le président du FC Sète, Yoni Ragionneri, assure qu’un recours va être envoyé au Comité exécutif de la Fédération française de football (CNOSF).

«On a un dossier qui tient la route, un budget conséquent (1,9 M€), des capitaux propres positifs. On finit, certes, avec un bilan négatif car beaucoup de sponsors ne se sont pas manifestés en raison de soucis avec des partenaires, la mairie et l'agglomération. La seule chose que l'on peut nous reprocher, c'est d'avoir dépassé la masse salariale, mais c'était le cas déjà les autres années ! C'est incompréhensible, on ne savait rien de cette décision. Ils auraient pu nous encadrer la masse salariale ou nous retirer des points. On est dans une meilleure situation que les autres années, on a rectifié tous les points qu'on nous reprochait avant l'appel (auprès de la DNCG). On espère que l'on sera entendu au tribunal, sinon, on fera tout pour remonter, car on a l'effectif pour. On va tout faire pour convaincre», nous a-t-il assuré. Pour le moment, Bastia-Borgo a été repêché en National 1.