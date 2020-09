Juninho et Cheyrou dédramatisent pour Reine-Adelaïde

Sur le banc au coup d'envoi vendredi dernier face à Dijon (victoire 4-1) alors qu'Aouar était forfait (coronavirus), Jeff Reine-Adelaïde, entré en jeu, a été amer. Il a confié lors de plusieurs entretiens qu'il n'excluait pas un départ de l'OL, un an seulement après son arrivée. Sur la chaîne Téléfoot, Bruno Cheyrou, le responsable du recrutement chez les Gones, a éteint l'incendie. «Je pense que ça dépasse un peu mon rôle. Juninho et le coach vont pouvoir gérer cette situation. Je pense que c'est plutôt parfois légitime et normal que des joueurs qui jouent moins aient envie de jouer et aient cette ambition. Cela arrive partout, ça arrive dans beaucoup de clubs (...) Il n'y a rien de dramatique, bien au contraire. Je pense que Jeff est un joueur exceptionnel et qu'il va beaucoup nous apporter cette saison. »

Plus tard dans la journée, Juninho a également évoqué le sujet sur OLTV. «Quand un joueur passe un message comme ça, il est perçu beaucoup plus fortement par ses concurrents au milieu, c'est ça qui me dérange un peu. Jeff est un joueur ambitieux. Il a envie de jouer, de récupérer sa place. Après ses discussions avec le coach, il a peut-être estimé que c'était insuffisant pour se faire entendre. Il a peut-être fait preuve d'un manque d'expérience. Il s'est mis un peu plus de pression, mais il n'y a aucun problème pour que nous discutions dans mon bureau de sa situation dans mon bureau». L'OL tente donc d'éteindre l'incendie après cette sortie médiatique inattendue.