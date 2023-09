France - Irlande : Aurélien Tchouaméni, une nouvelle prestation XXL pour faire taire les critiques !

La suite après cette publicité

Dans l’antre de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Lucas Hernandez ou encore Randal Kolo Muani, l’équipe de France n’a pas forcé son talent pour se défaire (2-0) de l’Irlande, ce jeudi soir, à l’occasion de la 5e journée des qualifications à l’Euro 2024. Alignés en 4-2-3-1 avec Olivier Giroud titularisé en pointe et le trio Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot et Antoine Griezmann dans l’entrejeu, les Bleus de Didier Deschamps, qui disputaient le 900e match de leur histoire, ont ainsi conforté leur place de leader dans le groupe B (5 victoires en autant de rencontres). Face aux hommes de Stephen Kenny, orphelins de leur buteur star Evan Ferguson, les Tricolores ont, une fois de plus, fait preuve d’une solidité défensive impressionnante (aucun but concédé durant cette phase éliminatoire). Moins inspirée offensivement, l’équipe de France s’est, en revanche, appuyée sur un Aurélien Tchouaméni des grands soirs.

Une prestation de classe internationale !

Critiqué en fin de saison dernière et souvent soutenu par son entraîneur en sélection, l’ancien milieu de terrain de l’AS Monaco et des Girondins de Bordeaux semble, cette fois-ci, bien décidé à réaliser une saison 2023-2024 de haute volée. Titulaire indiscutable sous les couleurs du Real Madrid et grand artisan du début d’exercice parfait des Merengues (4 victoires en autant de rencontres), le natif de Rouen brille par son impact physique et son volume de jeu au milieu de terrain. Sur la lancée de ses prestations réalisées contre Bilbao (5/7 dans les duels, 1 ballon récupéré), Almeria (8/13, 6 ballons récupérés), le Celta (4/5, 4 ballons récupérés) et Getafe (10/12, 8 ballons récupérés), l’international français de 23 ans (26 sélections, 3 buts) a (encore) marqué les esprits.

Présent dans le duel dès les premières minutes de cette rencontre, Tchouaméni a constamment pris le dessus sur ses adversaires directs. Solide sur ses appuis, parfait dans les airs et auteur de quelques tacles ravageurs mais dans les règles, le Madrilène a parachevé sa bonne entame de match d’une frappe enroulée lumineuse, permettant aux Bleus de prendre l’avantage (19e). Toujours aussi précieux dans le jeu des Tricolores, le droitier d’1m88 ne s’arrêtait pas en si bon chemin et poursuivait alors son abattage conséquent dans l’entrejeu. Résultat ? 10 ballons récupérés, soit le plus haut total parmi les 22 acteurs alignés jeudi soir. Auteur d’un nouveau missile à l’entré de la surface (66e), Tchouaméni aurait même pu s’offrir un doublé au retour des vestiaires, sans un grand Gavin Bazunu, dernier rempart irlandais actuellement sous les couleurs de Southampton. Une prestation taille patron, logiquement saluée par son sélectionneur au coup de sifflet final.

La fin d’une période de doute…

«Il a cette capacité, tant mieux, de frappe de balle et de marquer. Mais là où il a été performant, c’est dans la récupération. Il doit avoir ça, et il ne l’a pas toujours, mais l’équipe de France a besoin d’un Tchouameni au maximum dans ce domaine là. Il n’est pas seul, mais lui doit avoir ça. Parfaite soirée pour lui et pour nous», a notamment assuré Didier Deschamps au micro de TF1 avant d’insister en conférence de presse. «Il a cette capacité avec une bonne frappe. Il marque. On l’a déjà vu en Coupe du monde. Il a été très performant face à l’Irlande à la récupération. C’est là que je l’attends surtout. Adrien (Rabiot) a aussi été très bon avec son niveau de performance. L’équipe de France peut s’appuyer sur les deux. Ils ont rayonné dans le domaine du milieu. Je crois qu’ils ont pris du plaisir avec le nombre de ballons qu’ils ont touchés. Adrien a également mis de belles frappes. On a cette qualité là».

Présent en zone mixte, l’intéressé s’est lui aussi montré satisfait. «Mission accomplie juste pour aujourd’hui car on a encore des matches qui arrivent mais c’est sûr qu’on est content car on avait à cœur de continuer sur notre lancée et c’est chose faite aujourd’hui donc on peut être satisfait. Je me suis bien senti, je monte en puissance depuis le début de la saison, le coach me fait confiance, il m’a donné des consignes aujourd’hui que j’ai respecté et il y a ce but donc je suis content. Le staff a analysé l’équipe adverse, on savait que ça allait être un bloc très regroupé donc évidemment qu’il fallait tenter des frappes, la mienne est rentrée, c’est top. Je travaille beaucoup sur mes frappes au Real, à la fin de l’entraînement, le coach Ancelotti me chambre souvent avec Camavinga parce qu’il dit qu’on marque pas assez de buts donc j’essaie de travailler une technique de frappe et ce soir ça a payé, il faut continuer», a tout d’abord confié le numéro 8 des Bleus avant de revenir sur son passage délicat la saison passée.

«Très honnêtement si on regarde le contenu de mes matches sur la saison dernière, ils étaient bons. Après il y a des dynamiques, j’ai été beaucoup critiqué sur la deuxième partie de saison dernière, j’ai été blessé, j’ai été malade, la dynamique était moins positive pour moi mais j’ai gardé confiance en moi, j’ai continué à travailler, avec la même mentalité et aujourd’hui je suis bien donc je suis content mais c’est la carrière d’un footballeur et de la vie en général». Pour conclure, Tchouameni est également revenu sur son statut de cadre au sein de cette équipe tricolore. L’occasion pour lui de souligner sa bonne entente avec Didier Deschamps. «Je pense que chaque joueur est un relai, il m’a donné des consignes, il a donné des consignes à d’autres. Avec le coach, on a cette confiance mutuelle, ce qui lui permet de me dire des choses et je peux le retransmettre sur le terrain donc c’est cool». Logiquement élu homme du match par notre rédaction, Aurelien Tchouaméni confirme, quoi qu’il en soit, son excellent début de saison et chasse, un peu plus, les doutes naissants en fin d’année dernière. Une très belle réponse apportée par l’un des plus grands talents de sa génération. La prochaine est espérée, dès mardi, lors d’un match amical de prestige face à l’Allemagne.