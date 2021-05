Barça : le salaire du Kun Agüero dévoilé

La suite après cette publicité

Pour la presse espagnole, il n'y a plus vraiment de doutes : Sergio Agüero sera joueur du FC Barcelone la saison prochaine. L'accord avec le club catalan pour une arrivée libre serait total et la chaîne de télévision Cuatro dévoile même les dessous du contrat.

Il s'agirait d'un contrat de deux ans, et d'un salaire annuel de 5 millions d'euros, ce qui ferait de lui l'un des salaires les plus bas de l'effectif, aux côtés de Dest (6 M€/an) ou Pedri, Ronald Araujo et Riqui Puig (4 M€/an). C'est moins que Martin Braithwaite notamment (6 M€/an). Un joli coup donc sur le plan sportif, mais aussi financier.