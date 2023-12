Lens-Reims : Will Still regrette cette nouvelle déconvenue

Les temps sont durs pour Reims. Battus lors de quatre de leurs cinq derniers matches, les hommes de Will Still font du surplace et pointent à une huitième place décevante au vu de leur début de saison prometteur. Ce samedi soir, les Champenois ont été vaincus par un RC Lens pourtant amoindri et loin d’être souverain dans le jeu (2-0). Un nouveau revers forcément frustrant pour le Stade de Reims et son entraîneur belge qui doit sûrement être parasité par l’actualité vrombissante autour de lui.

Alors qu’il se serait rendu cette semaine à Londres pour discuter avec les dirigeants de Sunderland, le coach de 31 ans a fait part de sa frustration au micro de Canal+ suite à cette nouvelle déconvenue en championnat : «4 buts en 5 matchs. C’est un bon constat. Je crois qu’on a 14 frappes, ils ont deux frappes cadrées et ils mettent 2 buts. Mais j’ai vu une bonne équipe de Reims, vaillante et qui a fait des très bonnes choses jusqu’au premier but. Mais à l’image du match qu’on perd, on a fait des erreurs qui nous ont coûté cher. Sur le premier but, il y a un manque de communication. Ce sont des petits détails qui font mal car avant ça, je crois qu’ils n’ont pas frappé au but… La vie est dure pour l’instant. Ce n’était pas ma semaine la plus facile. Mais je la prends sur moi et la défaite aussi. Je pense que les gens de l’extérieur, qui pensait que ces rumeurs allaient nous pénaliser, se sont trompés sur le groupe que l’on a ici. Le groupe a réagi de la meilleure façon en faisant un très bon match. Malheureusement, on perd de deux buts mais on doit rester positif car dans l’ensemble, la performance est bonne. Face à un bloc lensois bas, ça devient difficile de jouer contre eux. Ils font que l’ont fasse des progrès.» Il faudra faire mieux mercredi contre Le Havre en clôture de la phase aller du championnat (21h).