Ligue 1 : Lens réussit le hold-up parfait contre Reims et intègre provisoirement le top 5

La 16e journée de Ligue 1 nous offrait un choc de haut de tableau entre le RC Lens et le Stade de Reims, ce samedi soir. Tombeur sur le fil du FC Séville (2-1) en Ligue des champions, le club nordiste se présentait devant son public avec le sentiment du devoir accompli. Qualifiés pour les barrages de la Ligue Europa, les Sang-et-Or pouvaient désormais se concentrer sur le championnat de France dans l’optique de prolonger leur série d’invincibilité amorcée depuis le 24 septembre dernier. En proie aux doutes au sortir d’une semaine particulièrement agitée suite aux rumeurs envoyant Will Still à Sunderland, le Stade de Reims se déplaçait en terre lensoise avec l’objectif de relancer la machine. Battu par Nice le week-end dernier, le club champenois entendait renouer avec le succès pour rester au contact des places européennes.

Classement live Ligue 1 # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 5 Lens 26 16 6 7 5 4 21 15 8 Reims 23 16 -2 7 2 7 21 23

Privé de plusieurs cadres, Franck Haise réalisait 6 changements par rapport à la rencontre contre Séville en C1 en optant pour les titularisations de Abdukodir Kushanov et Massadio Haïdara en défense. Angelo Fulgini, bourreau des Andalous, était titularisé sur le front de l’attaque lensoise en compagnie d’Adrien Thomasson et de Wesley Saïd, aligné au détriment d’Elye Wahi malade. En face, Will Still procédait en 3-4-3 et confiait les clefs de l’entrejeu à Reda Khadra en l’absence de Marshall Munetsi. Face à des Lensois privés de plusieurs cadres, les Rémois tentaient d’entrée de mettre le pied sur le ballon. Finalement, c’est Junya Ito qui allumait la première mèche de la soirée (7e) avant que son partenaire en sélection, Keito Nakamura, ne s’essaye à son tour (15e). Sur l’action suivante, Emmanuel Agbadou prenait le meilleur dans les airs mais sa tête heurtait le poteau de Brice Samba (15e).

Solidaires dans le pressing, les Champenois maintenaient la pression dans le camp lensois. Lancé côté droit, Reda Khadra centrait en direction de Mohamed Daramy. Le Danois résistait au retour d’un adversaire et ajustait ensuite Brice Samba. Une joie de courte durée puisque le VAR annulait son but pour une position de hors-jeu (20e). Brouillons dans la relance, les hommes de Franck Haise offraient une nouvelle opportunité à Keito Nakamura de se mettre en évidence. Sur une récupération haute, le Japonais enroulait une frappe à l’entrée de la zone de vérité qui frôlait de peu le cadre nordiste (26e). Bousculés par des Rémois un cran au-dessus dans l’agressivité, les Artésiens peinaient à mettre leur jeu en place. Si Brice Samba sauvait les siens en repoussant une nouvelle tentative de Nakamura (41e), Lens trouvait la faille contre le cours du jeu. Profitant d’une grosse mésentente entre Yevhann Diouf et Joseph Okumu, Wesley Saïd était à l’affût pour pousser le cuir dans le but vide (43e). Réaliste, Lens rejoignait les vestiaires avec un avantage précieux au tableau d’affichage.

Loin de se laisser abattre par l’ouverture du score artésienne, Reims revenait sur la pelouse avec un visage conquérant. Après seulement 25 secondes de jeu en deuxième période, Junya Ito était proche d’égaliser. Parti en contre sur le côté droit, l’offensif rémois s’infiltrait dans la surface adverse et armait une frappe. Or, sa tentative trop croisée effleurait le poteau de Brice Samba (45e). Dans la lignée du premier acte, les protégés de Will Still assiégeaient le but artésien en empruntant la voie des airs, à l’image de cette tête non cadrée du capitaine Yunis Abdelhamid (51e). Malgré de bonnes intentions, les Champenois péchaient dans la finition. Éreinté par son match en Ligue des Champions, Lens n’abdiquait guère et réussissait le hold-up parfait en doublant la mise. Sur le côté droit, Ruben Aguilar repiquait dans l’axe et déposait un centre dosé sur la tête d’Oscar Cortés. Esseulé au point de pénalty, le Colombien s’appliquait pour perforer le dernier rempart du SDR (75e) pour marquer son premier but en Ligue 1 sur la troisième frappe cadrée des Sang-et-Or de la partie ! Sans être inquiété dans le dernier quart d’heure outre ce coup de casque d’Oumar Diakité (90e+4), Lens s’assurait un nouveau succès et un onzième match sans défaite consécutif pour intégrer provisoirement le top 5. En face, Reims s’inclinait pour la deuxième fois de suite. Scotché au huitième rang, le SDR accusait désormais 3 unités de retard sur son adversaire du soir.