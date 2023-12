Reims : Will Still répond aux rumeurs l’entourant

Depuis son arrivée sur le banc du Stade de Reims en automne 2022, Will Still a conféré une identité de jeu aux Champenois. Après un mercato ambitieux, les pensionnaires du stade Auguste-Delaune pointent à la huitième place au classement de Ligue 1. Une position légèrement décevante d’autant plus que le coach belge a été au cœur de rumeurs l’envoyant à l’OL ou encore à Sunderland.

En amont de la rencontre contre Lens ce samedi, le coach de 31 ans est revenu sur ces sollicitations dans un entretien au micro de Canal + : «c’est flatteur de voir que de grands clubs comme ça s’intéressent à moi. Encore une fois, c’est secondaire pour moi, c’est pas réel. Ce n’est pas à l’ordre du jour. Ca ne m’occupe, je sais que je dois gagner des matches avec Reims et on verra bien.» Comme rappelé par Canal+, cet entretien a été réalisé avant son voyage à Londres et son entretien présumé avec les dirigeants des Black Cats.