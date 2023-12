Reims : les justifications hilarantes de Will Still sur son voyage polémique en Angleterre

Will Still a beaucoup fait parler de lui ces dernières heures. Comme nous vous l’avons révélé, l’entraîneur belge de Reims s’est rendu à Londres pour forcer le destin avec Sunderland. Les Black Cats ont été contactés par le coach rémois au début du mois et ce dernier a donc fait le forcing pour traverser la Manche cet hiver. Un événement qui n’a logiquement pas été très bien accueilli en terres champenoises. Mais ce jeudi, Still ne s’est pas dérobé à l’occasion de son point presse. À cette occasion, le Belge a confirmé qu’il était bien courtisé et que son agent l’avait appelé pour lui faire part de ces intérêts.

Cependant, Still a confirmé qu’il n’entendait pas quitter le SDR en plein milieu de saison. Mais il a juré que s’il est allé récemment en Angleterre, ce n’était pas pour discuter avec l’actuel 6e du classement de Championship. « Lundi, je me suis rendu à Londres, mais pour aller voir ma copine qui est anglaise et qui habite à Londres. Je pense que je suis devenu un client fidèle d’Eurostar parce que ça fait trois ou quatre mois que je fais des allers-retours toutes les semaines pour aller voir ma copine. Eurostar, si vous m’entendez, je veux bien un prix fidélité », a-t-il déclaré dans des propos relayés par RMC Sport.

«Je sais que des gens veulent nuire à mon image»

Pour s’en sortir, Still a donc choisi l’humour. Même quand le Belge s’estime victime d’une campagne de dénigrement voulant le faire passer pour un mercenaire. « J’ai dû expliquer aux joueurs que j’étais en couple avec quelqu’un à Londres et ils se foutus de ma gueule. Je sais que des gens veulent nuire à mon image, mais je suis tranquille », a-t-il ajouté, avant de conclure en affirmant que toute cette situation le fait bien marrer.

« Ça me fait rire plus qu’autre chose. C’est comme dire que je vais envoyer un CV à Manchester United parce qu’Erik ten Hag est sous pression. Je sais bien que je suis con, mais pas à ce point-là. Le président m’a déjà dit ouvertement que ces histoires lui prenaient la tête et on en a rigolé, j’en ai parlé aux joueurs hier et on en a rigolé. » Si ça fait rire tout le monde, tout va bien…