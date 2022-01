Neymar donne ses secrets pour gérer la pression

Dans une interview accordée à ESPN, le Brésilien Neymar a expliqué comment il gérait la pression et les critiques qui sont assez présentes dans sa vie de footballeur. L’attaquant du PSG explique «Il faut être bien dans sa tête, être blindée, pour qu’elle ne lâche pas, pour que la confiance ne baisse pas. La famille est très importante, les amis, mes camarades, qui sont derrière moi et qui me soutiennent quand je suis triste. Ils peuvent m'aider, avec un mot, un câlin ou faire quelque chose pour que je me sente bien.»

À cela, le Brésilien de 29 ans ajoute « Mais je suis vraiment très fort. Pas seulement physiquement, mais aussi dans la tête. Il y a beaucoup de pression pour moi, la où je joue et aussi parce que je suis brésilien. Mais mon mental est très fort, j’ai travaillé très dur pour être comme ça. C’est une bonne chose que je n'ai pas seulement le football mais aussi une tête bien centrée ». Neymar qui continue de soigner sa blessure à la cheville, espère être apte pour le 8e de finale face au Real Madrid, le 15 février prochain.