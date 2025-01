LdC : Bruno Genesio en extase après l’exploit du LOSC

En atomisant Feyenoord (6-1) ce mercredi soir, le LOSC s’est assuré une place dans le TOP 8 de cette phase de championnat, synonyme de qualification directe pour les 8es de finale de Ligue des Champions. Au micro de Canal+, Bruno Genesio était forcément un homme heureux. Et il n’a pas oublié de féliciter les trois autres clubs français, qui devront, eux, passer par la case barrages.

«On ne pouvait pas rêver beaucoup mieux, l’objectif principal était de gagner, et on l’a fait avec un écart important. Les autres résultats nous ont souri, et on finit de la plus belle manière avec un parcours très difficile. C’est une grande satisfaction et une fierté pour nous et tout le staff. On fait ce métier pour vivre ces moments-là et ces émotions. Les quatre clubs français sont qualifiés, je voulais dire que je suis fier de ce qu’a fait mon ami Eric Roy avec Brest, et bien sûr Monaco comme Paris, ça met un peu plus en valeur le championnat, a souri le technicien de 58 ans. Il a également répondu sur l’absence de Jonathan David dans le onze : j’ai besoin de donner du temps de jeu à un maximum de joueurs, j’ai besoin aussi de gérer les temps de jeu, et on a un programme très chargé avec la réception de l’ASSE, le match de Coupe contre Dunkerque, le match contre Le Havre. J’ai des joueurs capables d’entrer dans l’équipe et d’amener un plus, c’est la victoire d’un groupe.»