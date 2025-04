Omar Da Fonseca et Djibril Cissé vont participer à la Kings League

La Kings League, compétition créée par Gérard Piqué, débarque en France ce week-end. Et à seulement quelques jours du début de la compétition, les différents influenceurs, présidents, des équipes, dévoilent leur staff. C’est le cas du Youtubeur Michou.

Ce dernier, qui dirige l’équipe « Génération Seven » a dévoilé les deux coachs de son équipe. Et il a décidé de miser sur l’expérience puisqu’il va confier les rennes de l’équipe à Djibril Cissé et Omar Da Fonseca. Les deux hommes participeront à cette aventure depuis le banc.