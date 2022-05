Barcelone-Celta Vigo : les compos officielles

Déjà qualifié pour la Champions League, le Barça peut faire un grand pas en avant vers la deuxième place en cas de victoire ce soir. S’ils s’imposent, ils compteraient sept points d’avance sur Séville, alors qu’il ne restera plus que trois matchs à jouer aux Andalous. En face, il y a le Celta Vigo, une équipe jamais facile à jouer en Liga. Actuellement 11e, les coéquipiers de Iago Aspas sont dans le fameux ventre mou et n’ont plus rien à jouer cette saison. Un match à suivre en live commenté sur Foot Mercato.

Quelques absents sont à déplorer côté Catalan. Busquets est suspendu à cause d’un excès de cartons jaune. Nico, Pedri, Pique, Sergi Roberto ou encore Dest sont quant à eux blessés. Xavi reconduit son traditionnel 4-3-3, porté par une attaque Dembélé, Depay, Aubameyang, Torres. Côté Vigo, Santi Mina est suspendu. Malo et l’expérimenté Nolito seront également absents. L’équipe devrait être organisé en 4-4-2, avec l’expérimentée attaque Aspas, Galhardo.

Les compositions officielles :

Barcelone : ter Stegen - Alves, R. Araujo, E. Garcia, Alba - Gavi, F. de Jong, - Dembélé, Depay, Torres - Aubameyang

Celta Vigo : Dituro - Kevin, N. Araujo, Aidoo, Galan - Beltran - Mendez, Suarez, Cervi - Aspas, Galhardo