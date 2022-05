Carlo Ancelotti veut arrêter après le Real Madrid

Interviewé par Prime Video, le coach du Real Madrid Carlo Ancelotti a évoqué son avenir. L'entraîneur italien, sacré champion d’Espagne samedi avec les Merengues, a expliqué que le club de la capitale espagnole serait certainement sa dernière aventure sur un banc car il a envie de profiter de sa famille. « Après le Real, oui, j'arrêterai probablement. Si le club me garde dix ans, je m'entraînerai dix ans. Mais j'aimerais être avec mes petits-enfants. Prendre des vacances avec ma femme, il y a tellement de choses à faire, des choses que j'ai laissées de côté et que j'aimerais faire. Aller dans de nombreux endroits où je ne suis jamais allé. Je ne suis jamais allé en Australie. Je ne suis jamais allé à Rio de Janeiro. Rendre visite à ma sœur plus souvent. Malheureusement, ce n'est pas comme si tu pouvais faire ça actuellement, alors le jour où j'arrêterai, j'aurai toutes ces choses à faire », a déclaré le technicien italien.

Ancelotti ne ferme cependant pas la porte à une expérience avec une équipe nationale en vue de la Coupe du monde 2026. L’Italien de 62 ans est notamment intéressé par la sélection du Canada, qui co-organisera la compétition avec le Mexique et les États-Unis. « Oui, une sélection nationale mais maintenant c'est prématuré. Certainement pas pour cette Coupe du monde. Mais pour celle de 2026, pourquoi pas ? J'aimerais bien, bien sûr. Le Canada s'en est très bien sorti », a expliqué le coach du Real qui est sous contrat avec le club madrilène jusqu’en juin 2024. Ancelotti et ses hommes affronteront Manchester City mercredi soir en demi-finale retour de Ligue des Champions (21h).

