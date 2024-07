Ismaïl Bouneb rejoint Le Havre

En attendant les arrivées du latéral gauche de Martigues Yanis Zouaoui et de l’ailier droit de Lausanne-Sport Ruben Londja, Le Havre, désormais dirigé par Didier Digard, vient d’enregistrer l’arrivée d’Ismaïl Bouneb. Comme révélé plus tôt dans la journée, le milieu offensif de 18 ans a signé un contrat de 4 ans avec les Ciel et Marine. Ce mercredi, le club normand vient d’officialiser la venue du joueur auteur de 12 buts pour 1 passe décisive avec les U19 de Valenciennes.

«Depuis cinq saisons au Valenciennes FC, ayant déjà disputé quelques minutes en Ligue 2, Ismail Bouneb, milieu de terrain venant de fêter ses 18 ans, a paraphé un contrat de quatre ans avec le HAC. International U17 et U18, il a notamment participé à la Coupe du Monde U17 l’automne dernier, y inscrivant deux buts et délivrant trois passes décisives. Une aventure l’ayant emmené en finale de la compétition… en compagnie de Paul Argney ! Le natif de Lille n’arrive donc pas en terre totalement inconnue, rassuré par la présence du jeune gardien», peut-on lire dans un communiqué officiel de la formation normande.