Ismaïl Bouneb a signé au HAC

Les choses s’accélèrent dans la cité portuaire. Après l’arrivée de Didier Digard sur le banc du Havre, la direction des Ciel et Marine s’active pour façonner le nouveau visage du HAC version 2024-2025. Dans cette optique, les Normands sont en passe d’accueillir Yanis Zouaoui, latéral gauche passé par Martigues, mais également Ruben Londja, ailier droit qui vient de quitter Lausanne-Sport. Mais ce n’est pas tout. Selon nos dernières informations, le club doyen devrait également officialiser une troisième recrue dans les prochaines heures. Son nom ? Ismaïl Bouneb. Formé à Valenciennes, ce jeune milieu offensif de 18 ans, a, en effet, signé ce mardi un contrat de 4 saisons chez les Hacmens et s’apprête donc à renforcer l’attaque du dernier 15e de Ligue 1.

Auteur de 12 buts et 1 passe décisive avec les U19 du club valenciennois la saison passée, le natif de Lille, brillant avec les jeunes de l’équipe de France lors de la Coupe du Monde U17 en 2023, avait par ailleurs connu sa première en Ligue 2 en décembre dernier lors de la réception du Paris FC. Technique, doté d’une très belle vision du jeu et adroit face au but, le franco-algérien a donc séduit les dirigeants havrais, à la recherche de belles opportunités malgré des moyens limités. Un nouveau joli coup réalisé par Mathieu Bodmer et ses équipes. L’officialisation est elle attendue dans les prochaines heures…