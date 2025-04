LdC : Ronaldinho croit au sacre du PSG

Après une phase de ligue poussive en raison de son inefficacité offensive, le Paris Saint-Germain régale désormais en Ligue des Champions depuis le début de l’année 2025. Vainqueur de Manchester City alors qu’il était mené 2-0, vainqueur de Liverpool à Anfield, le club de la capitale fait sensation. Cité comme l’un des favoris à la victoire finale, Paris doit déjà se défaire d’Aston Villa en quart de finale. Mais pour Ronaldinho, les Rouge et Bleu ont de quoi être optimiste.

«Le PSG continue de faire de l’excellent travail. Ça va finir par payer. Ses dirigeants le savent. C’est toujours difficile d’aller au bout en Ligue des Champions, mais je crois que ça devient de plus en plus possible pour Paris. Ils ont frappé un grand coup contre Liverpool et avaient déjà été impressionnants face à Manchester City. Cette qualification marque les esprits. Elle donne aussi confiance aux joueurs. Le PSG a une équipe qui progresse énormément en ce moment. Dans un style différent d’avant et avec un très grand entraîneur», a-t-il déclaré à L’Équipe.