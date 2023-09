L’OL a déjà deux pistes étonnantes pour l’après-Laurent Blanc

La suite après cette publicité

Habitué à la stabilité par le passé, l’Olympique Lyonnais est devenu l’un des plus grands consommateurs d’entraîneurs ces dernières saisons. En effet, depuis le départ de Bruno Genesio, Syvinho (4 mois), Rudi Garcia (un peu moins de 2 ans en poste), Peter Bosz (un peu plus d’un an en poste) et Laurent Blanc se sont succédés. Hormis Garcia, qui a mené l’équipe au Final 8 sans forcément faire l’unanimité en interne, les coachs se sont tous cassés les dents.

L’avenir de Blanc ne tient qu’à un fil

Ils ne sont pas les seuls responsables puisque l’environnement au sein du club est particulièrement compliqué. Laurent Blanc, qui a été le dernier entraîneur de l’ère Jean-Michel Aulas et le premier de l’ère John Textor, n’aura tenu que onze mois à la tête de l’équipe. La défaite hier soir face au PSG (4-1) et la dernière place au classement semblent avoir condamné le Cévenol, pourtant apprécié par une bonne partie du groupe.

Hier soir, Santiago Cucci, le nouveau président exécutif, a botté en touche au moment d’évoquer l’avenir de Blanc. Il a plutôt parlé d’union sacrée en ces temps difficiles. Malheureusement, l’OL risque d’avancer sans le champion du monde 98. Ce lundi soir, le site olympique-et-lyonnais a expliqué qu’il pourrait être limogé dès demain, lui qui a été pointé du doigt comme les autres par les Bad Gones. De son côté, L’Equipe apporte d’autres informations.

Thiago Motta et Will Still appréciés

Le quotidien sportif explique que Santiago Cucci a été chargé de faire un point concernant les aspects juridiques d’une possible séparation. Dans le même temps, les dirigeants sont en train de tâter le terrain, eux qui devraient avoir de nombreuses candidatures puisque le poste intéresse du monde. Mais l’OL veut prendre son temps et ne plus se tromper pour trouver la perle rare, à savoir un coach francophone. Il faudrait qu’il est aussi dans l’idéal une bonne connaissance de notre championnat.

Certains entraîneurs ont d’ailleurs tapé dans l’œil de Textor et de ses équipes. C’est le cas de Marcelo Gallardo. Mais l’Argentin, qui est pourtant sans club, a décliné l’invitation. L’Equipe précise que les profils de Thiago Motta (Bologne) et Will Still (Reims) sont appréciés par certains membres du board lyonnais. En revanche, Bruno Lage, un temps pressenti, ne viendra pas. En attendant, Laurent Blanc continue d’assurer le travail. Il restera tant que son successeur ne sera pas désigné. La suite au prochain épisode…