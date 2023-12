EdF : l’incroyable anecdote sur Gonzalo Higuain à Clairefontaine

Par le passé, nombreux sont les footballeurs binationaux qui auraient pu porter les couleurs de l’équipe de France. Parmi eux, on retrouve Gonzalo Higuain. Né à Brest à l’heure où son père évoluait sous les couleurs du Brest Armorique, «El Pipita» a été approché par la sélection tricolore. À l’époque où celle-ci était dirigée par Raymond Domenech, l’attaquant argentin avait été contacté et convoqué par l’ex-coach du FC Nantes pour disputer une rencontre amicale contre la Grèce, en novembre 2006. Présent sur les antennes de RMC Sport dans l’émission «L’After Foot», Julien Escudé se rappelle d’ailleurs que le nom de la star argentine figurait sur l’une des chambres de l’habituel fief des Bleus, Clairefontaine.

«J’étais au château et il y avait la chambre où il y avait marqué Higuain», a lâché l’ex-international français (13 sélections). La suite de l’histoire, on la connaît. L’ex-buteur de la Juventus Turin et du Real Madrid a finalement privilégié l’Argentine, la patrie de ses parents. Connaissant sa première sélection en 2009, le Brestois de naissance est apparu à 75 reprises pour 31 buts avec l’Albicleste avant de mettre fin à sa carrière internationale en 2019.