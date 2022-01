Serie A : Naples s'amuse contre la Salernitana, Sassuolo arrache un nul inespéré au Torino

Après le match nul arraché par la Fiorentina sur la pelouse de Cagliari (1-1), la 23ème journée de Serie A se poursuivait ce dimanche avec trois affiches programmées à 15 heures. Choc des extrêmes au Diego Armando Maradona où Naples (3e, 46 pts) recevait la Salernitana, lanterne rouge du championnat. Un duel à priori déséquilibré sur le papier et le terrain n'allait pas contredire cette tendance. Peu après le premier quart d'heure de jeu, Juan Jesus permettait aux Partenopei d'ouvrir le score (1-0, 17e). Complètement dominé, le club de Salerne parvenait pourtant à égaliser contre le cours du jeu grâce à Bonazzoli (1-1, 33e). En vain. Juste avant la pause, Mertens remettait logiquement le Napoli devant en transformant un penalty concédé par Veseli (2-1, 45e+4). Dès le retour des vestiaires, Rrahmani signait même le but du break (3-1, 47e) et les Napolitains, profitant d'un nouveau penalty transformé par Insigne, s'envolaient définitivement quelques instants plus tard (4-1, 53e).

Maître des débats, Naples contrôlait tranquillement la fin de partie pour s'offrir un troisième succès de rang et s'emparer, provisoirement, du fauteuil de dauphin de l'Inter Milan. Plus que jamais lanterne rouge, la Salernitana file tout droit en Serie B. Dans les autres rencontres de l'après-midi, le Torino (10e, 31 pts) accueillait Sassuolo (12e, 28 pts) au Stadio Olimpico de Turin. Vainqueurs de leurs deux derniers matches, les Grenats confirmaient leur bonne forme en ouvrant le score par l'intermédiaire de Sanabria (1-0, 16e). Très largement dominateur, le Taureau se sabordait pourtant en toute fin de rencontre sur le seul tir cadré des Neroverdi dans ce match... A deux minutes du terme, Raspadori remettait ainsi les siens à hauteur (1-1, 88e) et le score ne bougeait plus. Avec ce nul (1-1), le Torino reste 10ème. Sassuolo grimpe à la 11ème place. Enfin dans le bas de tableau, la Sampdoria (16e, 20 pts) se déplaçait sur la pelouse de La Spezia (15e, 22 pts). Une rencontre relativement équilibrée et très pauvre en occasion où les deux formations ne parvenaient pas à se départager. Il fallait finalement attendre la fin de match pour voir Verde donner l'avantage aux locaux (1-0, 69e). Un court succès (1-0) qui permet à La Spezia de se hisser à la 14ème place. La Samp' reste 16ème.

Les résultats de 15 heures