Atalanta-PSG : Ander Herrera, l'invité surprise

De retour en quart de finale de Ligue des Champions après quelques saisons d'abstinence forcée, le Paris SG s'avance dans son duel avec l'Atalanta avec plusieurs incertitudes. Angel Di Maria est suspendu et Kylian Mbappé, touché à une cheville en finale de Coupe de France, ne devrait pas démarrer. Thomas Tuchel et son staff partent donc dans l'idée d'aligner un 4-3-3 et donc de renforcer l'entrejeu, orphelin de Marco Verratti, officiellement forfait pour cette affiche.

Depuis l'arrivée à Faro, dans le sud du Portugal, les Parisiens imaginent un triangle inversé derrière l'attaque Neymar-Mauro Icardi-Pablo Sarabia, avec Marquinhos en pointe basse dans le rôle de sentinelle et Idrissa Gueye à ses côtés. Pour compléter le trio, Ander Herrera semble tenir la corde au regard des dernières séances d'entraînement. Une surprise puisque Leandro Paredes partait avec la faveur des pronostics pour démarrer face aux Bergamasques. Le profil de l'Ibère, plus relayeur que l'Argentin, pourrait visiblement être privilégié, explique L'Équipe.

Un premier match qui compte

Le Parisien précise que «le staff apprécie l'investissement de l'Espagnol» et opterait donc pour «ce choix fort». Auteur d'une bonne entrée en jeu en finale de Coupe de la Ligue contre l'Olympique Lyonnais et important dans l'encadrement des jeunes face à Sochaux (1-0), le natif de Bilbao a l'avantage de l'expérience de ce niveau de compétition (il a joué deux finales de Ligue Europa notamment) et la gestion de l’événement est un des paramètres qui comptent dans l'esprit de son entraîneur.

Il s'agirait là de sa première titularisation dans un match qui compte vraiment pour le PSG cette saison. Gêné par des blessures à répétition, l'ancien de Saragosse a peu joué pour son premier exercice dans la capitale (19 apparitions toutes compétitions confondues, 11 titularisations seulement). Une occasion en or de montrer qu'il peut être aussi important sur le terrain qu'il l'est en dehors dans la vie du groupe parisien.