Le Bayern Munich a ciblé 4 attaquants pour remplacer Harry Kane

S’il y a bien une chose que le Bayern Munich ne regrette pas, c’est d’avoir posé 100 M€ sur la table en 2023 pour s’offrir le trentenaire Harry Kane. L’Anglais n’a pas encore décroché le moindre trophée d’envergure avec le géant bavarois, mais ses statistiques prouvent qu’il reste l’un des meilleurs numéros 9 du monde. Cette saison, il en est à 17 buts et 9 passes décisives en 15 matches, portant ainsi son total à 61 réalisations et 21 offrandes en 60 rencontres depuis 2023.

À l’heure où le PSG affiche une inefficacité offensive désespérante, notamment en Ligue des Champions, les supporters parisiens qui ne voulaient pas de Kane quand l’Anglais était annoncé du côté de la Porte d’Auteuil l’an dernier ont peut-être revu leur position concernant l’ancien des Spurs. À Munich, on s’en frotte les mains, mais pas question de s’endormir sur ses lauriers. Kane est certes lié au Bayern jusqu’en 2027, mais l’Anglais fêtera ses 32 ans l’été prochain.

Le Bayern prépare l’avenir

Selon Bild, le géant bavarois commencerait donc déjà à préparer l’après-Kane. Le quotidien allemand dévoile d’ailleurs la liste des quatre attaquants ciblés par l’écurie munichoise. Sans surprise, le Suédois Viktor Gyökeres (26 ans) en fait partie. Le joueur du Sporting CP (66 buts inscrits en 67 matches) est le buteur que toute l’Europe s’arrache. Certains en rêvent même dès cet hiver. Mais pour l’arracher aux Leões, il faudra mettre au moins 70 M€ sur la table.

Le Bayern n’exclut pas non plus de faire sa spéciale, à savoir recruter les meilleurs éléments de la Bundesliga. Deux jours du RB Leipzig seraient d’ailleurs ciblés : le Slovène Benjamin Sesko (21 ans, 25 buts en 56 matches) et le Belge Loïs Openda (24 ans, 34 buts en 59 matches). Concernant le premier, le RBL a fixé son prix de départ à 70 M€. Quant au deuxième, il dispose d’une clause libératoire de 80 M€ valable à partir de l’été 2026. Enfin, la sensation égyptienne de l’Eintracht Francfort Omar Marmoush (25 ans, 29 buts en 55 matches) est également ciblée. Courtisé par Liverpool, Marmoush est estimé entre 50 et 60 M€ par son club.