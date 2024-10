Eintracht Francfort : la sensation Omar Marmoush écrase tout sur son passage !

Qui peut stopper Omar Marmoush ? Arrivé librement en provenance de Wolfsburg à l’été 2023, l’attaquant international égyptien (32 sélections, 6 buts) impressionne tout son monde en ce début de saison 2024-2025. Sous les couleurs de l’Eintracht Francfort, le natif de Kairo empile les buts et les passes décisives depuis plusieurs semaines. Muet lors de la première journée face au Borussia Dortmund, le numéro 7 des Aigles avait, ainsi, ouvert son compteur contre Hoffenheim le 31 août dernier. Un caviar et une première réalisation lançant définitivement la machine.

La suite après cette publicité

9 buts et 6 passes décisives en 9 matches

La donne est simple. Depuis cette rencontre face au TSG, le droitier d’1m83 a toujours été décisif. Un doublé contre son ancien club, une nouvelle réalisation face à Gladbach avant de s’offrir une masterclass sur la pelouse de Kiel (2 buts et 2 passes décisives). En pleine confiance, celui qui a également trouvé le chemin des filets contre Besiktas en Ligue Europa, a confirmé ses débuts tonitruants, ce dimanche, lors du choc face au Bayern Munich. Double buteur, il permettait aux siens d’arracher le point du match nul en toute fin de match (90+4e).

À lire

BL : Francfort accroche le Bayern Munich dans un match fou, Ekitike et Olise buteurs

Avant cela, le serial buteur de 25 ans avait également relancé ses coéquipiers en égalisant et parfaitement servi Hugo Ekitike, auteur du deuxième but des Aigles. «Ce qu’il fait sur le but du 2:1 d’Ekitike n’est pas normal. Il s’impose avec force face à Upamecano. Personne ne l’a encore fait comme ça cette saison contre Upa», reconnaissait d’ailleurs Vincent Kompany au coup de sifflet final avant de complimenter l’intéressé pour son rendement bluffant. «Il a aussi de la vitesse et puis la qualité de la finition. Je peux le reconnaître quand des joueurs ont des qualités particulières. Au Bayern, nous avons beaucoup de joueurs de ce type et il en fait partie».

La suite après cette publicité

Francfort est aux anges !

Des mots forts largement justifiés au regard de l’impact de Marmoush en ce début de saison. Fin techniquement, chirurgical dans ses transmissions et clinique face au but, l’Egyptien s’impose alors comme un véritable poison pour les défenses adverses. Des performances de très hautes volées permettant aujourd’hui à la formation allemande de figurer sur le podium de la Bundesliga. Convoité par Manchester City selon diverses sources anglaises, plus ou moins fiables, celui qui est actuellement évalué à 22 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt recevait logiquement les louanges de son entraîneur.

«Il réalise une saison fantastique», résumait ainsi Dino Toppmöller, reconnaissant une «nouvelle performance incroyable» face aux Bavarois. Le coach de Francfort a, par ailleurs, suscité la curiosité lorsqu’il a révélé avoir conclu «un petit accord» avec son protégé. «Ce que je lui ai dit reste un secret entre moi et Omar pour le moment. Je pourrais le révéler à la fin de la saison», confiait le tacticien allemand de 53 ans, tout sourire. Interrogé au micro de DAZN, le principal concerné préférait lui faire preuve de modestie à l’heure où ses prouesses marquent les esprits de la planète football.

La suite après cette publicité

«Nous nous en sommes très bien sortis. On a travaillé offensivement et défensivement en équipe et nous étions glaciaux devant le but. Je m’amuse beaucoup à Francfort. Nous sommes comme une famille, vous pouvez le voir sur le terrain», concédait le coéquipier d’Hugo Ekitiké, lui aussi libéré depuis son départ du PSG. Avec un Omar Marmoush à ce niveau-là, l’Eintracht Francfort peut, quoi qu’il en soit, espérer un avenir radieux. Reste désormais à savoir si l’ex-buteur de Stuttgart, formé au Wadi Degla, maintiendra cette cadence infernale après la trêve internationale. Réponse le 19 octobre prochain lors du choc face au Bayer Leverkusen de Xabi Alonso comptant pour la 7e journée.